El Pais: ВСУ бросили позиции в Артемовске и Соледаре из-за нехватки боеприпасов

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Военные из двух батальонов ВСУ, которые находились в Артемовске и Соледаре, оставили линию фронта из-за нехватки оружия. Об этом сообщает испанская газета Pais.

— Солдаты двух батальонов, дислоцированных в Соледаре и Бахмуте (украинское название Артемовска — прим. «ВМ»), сообщили Pais, что покинули линию фронта из-за нехватки боеприпасов, — говорится в публикации.

До этого командир с позывным Мадьяр сообщил, что россияне заняли промзону у рудника № 7 в Соледаре, которую ранее удерживали ВСУ. Украинский командир также заявил, что теперь фронт находится за пределами Соледара.

При этом президент Украины Владимир Зеленский до сих пор отрицает, что город перешел под контроль ВС России, говоря о якобы продолжении боев.

Из-за своего расположения Соледар имел стратегическое значение для Киева. «Вечерняя Москва» разбиралась, чем именно Соледар был важен Украине, что ждет ВСУ в районе этого города и куда теперь направятся российские войска.

Так, по словам военного эксперта Владимира Гундарова, потеря контроля над Соледаром лишит Вооруженные силы Украины снабжения. Город, отметил эксперт, является логистическим узлом, который соединяет северный и южный фланги линии соприкосновения.