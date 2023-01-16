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Приметы и советы

Врач назвал идеальную продолжительность сна для людей старшего возраста

Полина Долганова
Общество
Врач назвал идеальную продолжительность сна для людей старшего возраста
Фото: Unsplash

Сон, который длится семь–восемь часов, идеально подходит для пожилых людей. Об этом рассказал врач Алексей Хухрев.

По его словам, хороший сон ночью необходим для восстановления сил.

— В фазе быстрых глазных движений, когда нам снятся сны, в мозге вырабатываются очень нужные нам гормоны, например, соматотропный гормон и другие, которые регулируют в том числе обмен жирных кислот, холестерина, соотношение жира и мышечной массы, — добавил специалист.

Он порекомендовал засыпать в одно и то же время каждый день, не быть слишком активным перед сном и есть за пару часов до похода в кровать, передает «Москва 24».

Сонный паралич — функциональное нарушение головного мозга, когда он одновременно находится в состоянии бодрствования и быстрого сна. При этом такое состояние может сопровождаться пугающими галлюцинациями, тактильными и слуховыми ощущениями. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистами особенности состояния, кто больше подвержен рецидивам и может ли оно свидетельствовать о наличии других заболеваний.

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