Врач назвал идеальную продолжительность сна для людей старшего возраста
Сон, который длится семь–восемь часов, идеально подходит для пожилых людей. Об этом рассказал врач Алексей Хухрев.
По его словам, хороший сон ночью необходим для восстановления сил.
— В фазе быстрых глазных движений, когда нам снятся сны, в мозге вырабатываются очень нужные нам гормоны, например, соматотропный гормон и другие, которые регулируют в том числе обмен жирных кислот, холестерина, соотношение жира и мышечной массы, — добавил специалист.
Он порекомендовал засыпать в одно и то же время каждый день, не быть слишком активным перед сном и есть за пару часов до похода в кровать, передает «Москва 24».
Сонный паралич — функциональное нарушение головного мозга, когда он одновременно находится в состоянии бодрствования и быстрого сна. При этом такое состояние может сопровождаться пугающими галлюцинациями, тактильными и слуховыми ощущениями. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистами особенности состояния, кто больше подвержен рецидивам и может ли оно свидетельствовать о наличии других заболеваний.