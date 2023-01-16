Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минобороны: Российские войска уничтожили две украинские РЛС производства США

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: Российские войска уничтожили две украинские РЛС производства США
Фото: Минобороны РФ

Российские войска сумели уничтожить две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США. Об этом в понедельник, 16 января, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США: AN/ТPQ-37 — в районе населенного пункта Кармазиновка Луганской народной республики и AN/ТPQ-50 — в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики, — заявил он.

Кроме того, российская армия уничтожила три украинских беспилотника на территории ЛНР и перехватила семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», передает слова генерал-лейтенанта Конашенкова Telegram-канал «Минобороны России».

Накануне стало известно, что российская армия задействовала новейший танк Т-90М во время специальной операции на Херсонском направлении. Командир танка Руслан рассказал, что за несколько месяцев применения Т-90М «Прорыв» зарекомендовал себя как надежная и очень удобная машина. Танкисты заявили, что Т-90М является лучшим танком, который применяется в ходе спецоперации.

До этого Минобороны сообщило об освобождении Соледара. Это, как подчеркивается, стало возможным благодаря постоянному огневому поражению украинской армии с помощью авиации, ракетных войск и артиллерии.

Украина Россия Донбасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Елена Самышина
Елена Самышина

Центр города стал еще прекраснее

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Покатушки на кресте» не сошли с рук Ильичу из Little Big

Валерий Танаев
Валерий Танаев

Поездов станет больше

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погода переменчива, жизнь тоже

Роман Гусаров
Роман Гусаров

Будем летать лучше прежнего

Михаил Блинкин
Михаил Блинкин

Пробки скоро пойдут на убыль

Антон Крылов
Антон Крылов

Время диктовать собственную волю

Все мнения
О проекте