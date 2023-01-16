Минобороны: Российские войска уничтожили две украинские РЛС производства США

Фото: Минобороны РФ

Российские войска сумели уничтожить две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США. Об этом в понедельник, 16 января, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США: AN/ТPQ-37 — в районе населенного пункта Кармазиновка Луганской народной республики и AN/ТPQ-50 — в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики, — заявил он.

Кроме того, российская армия уничтожила три украинских беспилотника на территории ЛНР и перехватила семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», передает слова генерал-лейтенанта Конашенкова Telegram-канал «Минобороны России».

Накануне стало известно, что российская армия задействовала новейший танк Т-90М во время специальной операции на Херсонском направлении. Командир танка Руслан рассказал, что за несколько месяцев применения Т-90М «Прорыв» зарекомендовал себя как надежная и очень удобная машина. Танкисты заявили, что Т-90М является лучшим танком, который применяется в ходе спецоперации.

До этого Минобороны сообщило об освобождении Соледара. Это, как подчеркивается, стало возможным благодаря постоянному огневому поражению украинской армии с помощью авиации, ракетных войск и артиллерии.