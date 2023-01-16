Арестович: Киевские власти ведут себя с УПЦ «как идиоты»

Фото: YouTube / Alexey Arestovych

Киевские власти в ситуации с Украинской православной церковью (УПЦ) ведут себя «как идиоты» и только усиливают своими действиями раскол. Такое заявление сделал в понедельник, 16 января, советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

— Мы ведь хотим быть нормальной страной или хотим быть идиотами в угоду очень примитивной технологии раскола? Это же политтехнология, а не культурная политика. Все очень просто: либо мы ведем себя как разумные люди, либо — как идиоты. Мы пока ведем себя как идиоты, те, кто провозглашает эту политику, — признал он.

По словам Арестовича, к такому мнению он пришел после анализа подачи ситуации с УПЦ западными СМИ. Так, телеканал Fox News выпустил материал на эту тему с подзаголовком «Зеленский объявил войну христианству». Однако такое отношение советник офиса украинского лидера объясняет прореспубликанским настроением телеканала.

Арестович также призвал Киев «перетягивать» на свою сторону прихожан УПЦ, а в отношении несогласных с курсом политики украинских властей проводить жесткие репрессии, передает ТАСС.

В ноябре 2022 года Служба безопасности Украины начала проводить обыски в Киево-Печерской лавре. Также местные СМИ опубликовали кадры, на которых сотрудники СБУ в форме находятся рядом с лаврой.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обыски в Киево-Печерской лавре являются очередным военным действием Киева против Русской православной церкви.