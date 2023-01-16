Бывший преподаватель МГТУ имени Баумана попался на взятках

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В отношении бывшего преподавателя физики МГТУ имени Николая Баумана Исмаила Алиева возбудили уголовное дело о взяточничестве. Об этом стало известно в понедельник, 16 января.

По предварительной информации, в феврале прошлого года экс-преподаватель получил от студента второго курса 20 тысяч рублей. За это учитель должен был списать академическую задолженность юноши по физике. При этом в реальности молодой человек на зачете не присутствовал.

Помимо этого, Алиев причастен еще к шести аналогичным эпизодам, произошедшим в сентябре и ноябре 2021 года, а также в январе и марте 2022, сообщил РБК со ссылкой на источник.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Бывшему преподавателю грозит до восьми лет лишения свободы.

Примечательно, что отставка пожилого физика не связана с преследованием по закону: в июне 2022 года мужчина вышел на пенсию.

Другое уголовное дело о получении взятки расследуется во Владивостоке. Фрунзенский районный суд арестовал заместителя главы города Алексея Ляйфера по ходатайству Следственного комитета.