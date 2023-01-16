Путин и Эрдоган обсудили обмен пленными между Россией и Украиной

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом в понедельник, 16 января, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Продолжен обмен мнениями о ситуации вокруг Украины. В частности, по инициативе турецкой стороны и с учетом недавних контактов в Анкаре уполномоченных России и Украины по правам человека затронут вопрос об обмене пленными, в первую очередь ранеными, — говорится в сообщении.

Российский лидер указал своему турецкому коллеге на деструктивную политику, провидимую Киевом. Как доказательство лицемерия украинских властей Путин назвал рождественское перемирие, на которое не согласился Киев, говорится на официальном сайте Кремля.

Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине.

Украинский лидер Владимир Зеленский в своем видеообращении отверг предложение России. По его мнению, Москва якобы хотела объявить перемирие, чтобы затем атаковать ВСУ «с новой силой».

Конгрессмен-республиканец Пол Госар раскритиковал решение Зеленского отказаться от предложенного Россией режима прекращения огня в Рождество. Финансирование сложившегося конфликта является безнравственным решением, подчеркнул политик.