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Приметы и советы

СК России возбудил уголовное дело после крушения самолета в Непале

Лейла Алиева
Происшествия
СК России возбудил уголовное дело после крушения самолета в Непале
Фото: СК РФ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета в Непале, где погибло четверо российских граждан. Об этом в понедельник, 16 января, сообщили в пресс-службе СК.

Дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

— В настоящее время следствием организован комплекс первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, — говорится на сайте ведомства.

Крушение самолета ATR 72 произошло утром 15 января. Воздушное судно упало между старым и международным аэропортами в Покхаре. В момент крушения на борту находилось 72 человека, в том числе четыре россиянина.

Позже Управление гражданской авиации Непала опубликовало список пассажиров самолета ATR 72. Согласно представленным данным, на борту были россияне Елена Бандуро, Виктория Алтунина, Юрий Лыгин и Виктор Лыгин.

«Вечерняя Москва» узнала у специалиста по безопасности полетов Александра Романова, почему могла произойти авиакатастрофа. По его словам, проанализировав видеозапись крушения самолета в Непале, можно говорить о нескольких версиях произошедшего.

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