Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Столичная полиция задержала на вокзале мужчину, разыскиваемого за убийство в Смоленской области

Степан Жирнов
Происшествия
Столичная полиция задержала на вокзале мужчину, разыскиваемого за убийство в Смоленской области
Фото: УТ МВД России по ЦФО
Москва, Белорусский вокзал Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов задержали в столице мужчину, которого разыскивали по подозрению в совершении убийства в Смоленской области. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО в понедельник, 16 января.

По данным ведомства, в начале текущего года подозреваемый на проселочной дороге в Демидовском районе Смоленской области поссорился со своим знакомым и несколько раз ударил его ножом в шею. От полученных травм мужчина скончался на месте. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Вскоре подозреваемого задержали в Москве на Белорусском вокзале. Им оказался ранее судимый мужчина 1985 года рождения. Он прибыл в столицу на поезде Минск — Москва.

В настоящий момент сотрудники столичной транспортной полиции передали злоумышленника смоленским оперативникам. Фигуранта заключили под стражу.

Еще одно убийство произошло в Калужской области. Ранее судимый мужчина убил своего собутыльника и его избранницу, а затем расчленил их тела и выбросил в коллектор.

Вокзалы Москва МВД Убийства Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Елена Самышина
Елена Самышина

Центр города стал еще прекраснее

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Покатушки на кресте» не сошли с рук Ильичу из Little Big

Валерий Танаев
Валерий Танаев

Поездов станет больше

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погода переменчива, жизнь тоже

Роман Гусаров
Роман Гусаров

Будем летать лучше прежнего

Михаил Блинкин
Михаил Блинкин

Пробки скоро пойдут на убыль

Антон Крылов
Антон Крылов

Время диктовать собственную волю

Все мнения
О проекте