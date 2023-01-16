Столичная полиция задержала на вокзале мужчину, разыскиваемого за убийство в Смоленской области

Фото: УТ МВД России по ЦФО

Москва, Белорусский вокзал Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов задержали в столице мужчину, которого разыскивали по подозрению в совершении убийства в Смоленской области. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО в понедельник, 16 января.

По данным ведомства, в начале текущего года подозреваемый на проселочной дороге в Демидовском районе Смоленской области поссорился со своим знакомым и несколько раз ударил его ножом в шею. От полученных травм мужчина скончался на месте. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Вскоре подозреваемого задержали в Москве на Белорусском вокзале. Им оказался ранее судимый мужчина 1985 года рождения. Он прибыл в столицу на поезде Минск — Москва.

В настоящий момент сотрудники столичной транспортной полиции передали злоумышленника смоленским оперативникам. Фигуранта заключили под стражу.

Еще одно убийство произошло в Калужской области. Ранее судимый мужчина убил своего собутыльника и его избранницу, а затем расчленил их тела и выбросил в коллектор.