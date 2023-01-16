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Россия может предоставить убежище французскому журналисту Адриану Боке в случае получения от него соответствующего заявления. Об этом в понедельник, 16 января, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Он (Боке — прим. «ВМ») должен обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту пребывания. Решение будет принято на основе федерального законодательства с учетом имеющейся информации о преследованиях журналиста за активную пророссийскую позицию, — заявила она.

По словам Волк, разъяснения о порядке обращения по соответствующему вопросу направили Боке в декабре 2022 года, говорится в сообщении.

Адриан Боке, отправившийся на Украину развозить лекарства по гражданским больницам, стал свидетелем преступлений киевского режима. О них он рассказал правду миру. Теперь его жизнь в опасности, но корреспонденты «Москвы Вечерней» смогли встретиться с волонтером и узнать, каково сейчас быть честным человеком в западном мире.

Помимо этого, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден принял присягу и получил российский паспорт. Скандал в США с участием Сноудена, произошедший после того, как он распространил информацию о работе американских спецслужб, и его последующий побег в Россию в свое время широко обсуждались в СМИ. «Вечерняя Москва» решила вспомнить, чем Сноуден навредил Соединенным Штатам и как оказался в России.