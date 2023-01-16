Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Россия может предоставить убежище французскому журналисту Адриану Боке

Евгений Белоусов
В мире
Россия может предоставить убежище французскому журналисту Адриану Боке
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Россия может предоставить убежище французскому журналисту Адриану Боке в случае получения от него соответствующего заявления. Об этом в понедельник, 16 января, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Он (Боке — прим. «ВМ») должен обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту пребывания. Решение будет принято на основе федерального законодательства с учетом имеющейся информации о преследованиях журналиста за активную пророссийскую позицию, — заявила она.

По словам Волк, разъяснения о порядке обращения по соответствующему вопросу направили Боке в декабре 2022 года, говорится в сообщении.

Адриан Боке, отправившийся на Украину развозить лекарства по гражданским больницам, стал свидетелем преступлений киевского режима. О них он рассказал правду миру. Теперь его жизнь в опасности, но корреспонденты «Москвы Вечерней» смогли встретиться с волонтером и узнать, каково сейчас быть честным человеком в западном мире.

Помимо этого, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден принял присягу и получил российский паспорт. Скандал в США с участием Сноудена, произошедший после того, как он распространил информацию о работе американских спецслужб, и его последующий побег в Россию в свое время широко обсуждались в СМИ. «Вечерняя Москва» решила вспомнить, чем Сноуден навредил Соединенным Штатам и как оказался в России.

Франция Журналисты Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Елена Самышина
Елена Самышина

Центр города стал еще прекраснее

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Покатушки на кресте» не сошли с рук Ильичу из Little Big

Валерий Танаев
Валерий Танаев

Поездов станет больше

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погода переменчива, жизнь тоже

Роман Гусаров
Роман Гусаров

Будем летать лучше прежнего

Михаил Блинкин
Михаил Блинкин

Пробки скоро пойдут на убыль

Антон Крылов
Антон Крылов

Время диктовать собственную волю

Все мнения
О проекте