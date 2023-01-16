Депутат Оглоблина: Законопроект о расширении земельных льгот для Героев России поддержит участников СВО

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

В Госдуму внесен законопроект о расширении земельных льгот для Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы. Об этом в понедельник, 16 января, сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

— Законопроект отвечает запросу на меры дополнительной поддержки наших героев в условиях проведения СВО. Мы ждем наших бойцов домой, многие будут удостоены наивысших наград. Мы готовы помочь им и их семьям открыть свое хозяйство на сельских территориях и получить землю под свой дом, — заявила она.

По словам Оглоблиной, данная инициатива позволит расширить уже имеющееся право героя на земельный участок под строительство дома и ведение хозяйства членами семьи в случае его смерти.

Такой земельный участок будет передаваться сначала супруге погибшего или умершего. Если супруга отказывается — совершеннолетним детям, позже — родителям.

В конце декабря прошедшего года президент России Владимир Путин подписал закон о квоте на обучение в высших учебных заведениях — 10 процентов бюджетных мест — для героев специальной военной операции и для детей военных — участников СВО.

До этого депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении законопроект, предусматривающий начисление пенсионерам силовых ведомств пенсии без ограничений за весь период, когда она не выплачивалась своевременно.