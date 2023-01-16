Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Депутат Оглоблина: Законопроект о расширении земельных льгот для Героев России поддержит участников СВО

Евгений Белоусов
Политика
Депутат Оглоблина: Законопроект о расширении земельных льгот для Героев России поддержит участников СВО
Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

В Госдуму внесен законопроект о расширении земельных льгот для Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы. Об этом в понедельник, 16 января, сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

— Законопроект отвечает запросу на меры дополнительной поддержки наших героев в условиях проведения СВО. Мы ждем наших бойцов домой, многие будут удостоены наивысших наград. Мы готовы помочь им и их семьям открыть свое хозяйство на сельских территориях и получить землю под свой дом, — заявила она.

По словам Оглоблиной, данная инициатива позволит расширить уже имеющееся право героя на земельный участок под строительство дома и ведение хозяйства членами семьи в случае его смерти.

Такой земельный участок будет передаваться сначала супруге погибшего или умершего. Если супруга отказывается — совершеннолетним детям, позже — родителям.

В конце декабря прошедшего года президент России Владимир Путин подписал закон о квоте на обучение в высших учебных заведениях — 10 процентов бюджетных мест — для героев специальной военной операции и для детей военных — участников СВО.

До этого депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении законопроект, предусматривающий начисление пенсионерам силовых ведомств пенсии без ограничений за весь период, когда она не выплачивалась своевременно.

Госдума Законы Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Елена Самышина
Елена Самышина

Центр города стал еще прекраснее

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Покатушки на кресте» не сошли с рук Ильичу из Little Big

Валерий Танаев
Валерий Танаев

Поездов станет больше

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погода переменчива, жизнь тоже

Роман Гусаров
Роман Гусаров

Будем летать лучше прежнего

Михаил Блинкин
Михаил Блинкин

Пробки скоро пойдут на убыль

Антон Крылов
Антон Крылов

Время диктовать собственную волю

Все мнения
О проекте