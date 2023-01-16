Цены на газ в Европе опустились ниже 700 долларов за тысячу «кубов»

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Биржевые цены на газ в европейских странах в понедельник, 16 января, опустились до 660 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Февральские фьючерсы по индексу TTF, являющегося крупнейшим на территории Европы хабом, расположенным в Нидерландах, открыли торги в плюсе — у показателя 728,6 доллара за тысячу кубометров. Их цена на текущий момент равняется 660 долларам, то есть они потеряли 9,2 процента от предыдущей отметки.

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, а именно: понедельника — 727,1 доллара за тысячу кубометров. Отмечается, что таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Россия может возобновить поставки электроэнергии в Европу, в том числе в Финляндию и прибалтийские страны. Прогноз «Системного оператора» свидетельствует, что страна может поставить в Финляндию до четырех миллиардов киловаттов электроэнергии в час в 2023 году.

Политолог Сергей Марков заявил «Вечерней Москве», что у ЕС достаточно средств, чтобы преодолеть энергетический кризис, с которым он столкнулся в связи с прекращением поставок российских энергоресурсов.