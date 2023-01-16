Косачев ответил на требование ЕК сделать полеты над Сибирью бесплатными

Фото: Пресс-служба Совфеда

В настоящее время не существует условий для обсуждения требования Европейской комиссии (ЕК) о бесплатных полетах над Сибирью для иностранных авиакомпаний. Об этом в понедельник, 16 января, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Он напомнил, что воздушное пространство Евросоюза закрыто для российских авиакомпаний. Также в рамках санкций ограничены полеты над российской территорией, поэтому сама постановка вопроса является неверной.

— Европейским чиновникам следовало бы получше разобраться, что представляет собой механизм «транссибирского роялти». Речь идет не о плате за право пролета, а о так называемых пульных соглашениях, которые широко распространены в международной практике как чисто коммерческие договорные инструменты, — пояснил Косачев.

Согласно 15-й статье Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года, пролет над территорией государства не может быть платным. Однако ни СССР, ни Россия не подписывали соглашения о транзите при международных перевозках в рамках данной конвенции, добавил он в своем Telegram-канале.

С инициативой о бесплатных полетах над Сибирью для иностранных авиакомпаний выступил в этот же день руководитель генерального директората по транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей.