Склад с литиевыми батареями загорелся во французском городе Гран-Курон
В городе Гран-Курон, расположенном в северной части Франции, загорелся склад, на котором хранятся литиевые батареи.
Местные пожарные в настоящий момент борются с возгоранием, однако пламя уже перекинулось на ангар по соседству, в котором хранятся порядка 70 тысяч автомобильных шин.
Общая площадь пожара составляет порядка 12 тысяч квадратных метров. Литий при горении может быть токсичен, при этом сведений о пострадавших на данный момент не поступало, пишет Telegram-канал SHOT.
В конце сентября прошлого года на заводе, принадлежащем французской компании — оператору атомных электростанций Framatome, произошел пожар. Как уточняется, завод находится в коммуне Роман-сюр-Изер в департаменте Дром на юго-востоке страны. Возгорание началось на складе, где хранится уран.