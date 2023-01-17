Склад с литиевыми батареями загорелся во французском городе Гран-Курон

Фото: YouTub-канал/ «Иммиграция во Францию. Правда»

В городе Гран-Курон, расположенном в северной части Франции, загорелся склад, на котором хранятся литиевые батареи.

Местные пожарные в настоящий момент борются с возгоранием, однако пламя уже перекинулось на ангар по соседству, в котором хранятся порядка 70 тысяч автомобильных шин.

Общая площадь пожара составляет порядка 12 тысяч квадратных метров. Литий при горении может быть токсичен, при этом сведений о пострадавших на данный момент не поступало, пишет Telegram-канал SHOT.

В конце сентября прошлого года на заводе, принадлежащем французской компании — оператору атомных электростанций Framatome, произошел пожар. Как уточняется, завод находится в коммуне Роман-сюр-Изер в департаменте Дром на юго-востоке страны. Возгорание началось на складе, где хранится уран.