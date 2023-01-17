Бесплатные тренировки по катанию на классических беговых лыжах стартовали в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москва, парк культуры и отдыха Северное Тушино Карта всех событий

С 17 января в столичных парках стартовали бесплатные тренировки по катанию на классических беговых лыжах. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Участники смогут в игровой форме освоить основные навыки катания на лыжах, научатся поворачивать и тормозить, узнают о технике классического хода. Кроме того, им покажут упражнения на развитие выносливости и координации, — говорится в сообщении.

Занятия проходят на бесплатной основе в рамках проекта «Мой спортивный район», обучать горожан будут профессиональные тренеры. Тренировки можно посетить по вторникам и четвергам с 19:00 до 20:00 и по субботам с 10:00 до 11:00.

Они будут проходить в парке «Северное Тушино», Воронцовском парке, Измайловском парке, в парке Олимпийской Деревни, в парке «Кузьминки» и в сквере по Олонецкому проезду, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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