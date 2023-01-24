Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Владислав Овчинский: В Москве создали импортозамещающий сверхгибкий кабель

Полина Французова
Город
Владислав Овчинский: В Москве создали импортозамещающий сверхгибкий кабель
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики

Столичное научно-производственное предприятие «Спецкабель» создало сверхгибкий кабель, который выдерживает несколько миллионов циклов изгиба. Изделие поможет закрыть потребности российского рынка в особо гибких монтажных кабелях для промышленной робототехники. Об этом во вторник, 17 января, сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Кабель характеризуется малым радиусом изгиба, что позволяет использовать его в роботизированных технологических системах.

— Московские производители продолжают активную работу в области научных исследований и собственных разработок, способствующих замещению на рынке импортных товаров. При этом локальные изделия отличаются высоким качеством и по ключевым характеристикам в разы превосходят зарубежные аналоги. Например, новая разработка столичного предприятия «Спецкабель» поможет закрыть потребности российского рынка в особо гибких монтажных кабелях для промышленной робототехники. Важно, что для изготовления нового кабеля используются преимущественно отечественные материалы, — сказал Владислав Овчинский.

Добиться нужной гибкости удалось благодаря новым технологиям пучковой скрутки медных жил из большого числа тонких проволок.

Предварительные испытания показали, что устойчивость нового кабеля к изгибам в несколько раз выше, чем у европейских аналогов.

Как отметил генеральный директор предприятия Андрей Лобанов, производственно-технологическая база завода позволяет изготавливать широкую линейку таких изделий с разными конструктивными исполнениями.

Владислав Овчинский: В Москве создали импортозамещающий сверхгибкий кабель Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

При этом серия отличается маслобензостойкостью и широким температурным диапазоном эксплуатации. Таким образом изделия можно применять в экстремальных условиях, например, на нефтегазохимических предприятиях, в том числе за полярным кругом.

Сегодня предприятие проводит комплексные испытания кабеля и готовится к началу производства.

«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Давос прошел без русских

Александр Ерохов
Александр Ерохов

Что посмотреть и куда сходить в районе Хорошево-Мневники

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Все мнения
О проекте