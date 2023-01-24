Владислав Овчинский: В Москве создали импортозамещающий сверхгибкий кабель

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики

Столичное научно-производственное предприятие «Спецкабель» создало сверхгибкий кабель, который выдерживает несколько миллионов циклов изгиба. Изделие поможет закрыть потребности российского рынка в особо гибких монтажных кабелях для промышленной робототехники. Об этом во вторник, 17 января, сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Кабель характеризуется малым радиусом изгиба, что позволяет использовать его в роботизированных технологических системах.

— Московские производители продолжают активную работу в области научных исследований и собственных разработок, способствующих замещению на рынке импортных товаров. При этом локальные изделия отличаются высоким качеством и по ключевым характеристикам в разы превосходят зарубежные аналоги. Например, новая разработка столичного предприятия «Спецкабель» поможет закрыть потребности российского рынка в особо гибких монтажных кабелях для промышленной робототехники. Важно, что для изготовления нового кабеля используются преимущественно отечественные материалы, — сказал Владислав Овчинский.

Добиться нужной гибкости удалось благодаря новым технологиям пучковой скрутки медных жил из большого числа тонких проволок.

Предварительные испытания показали, что устойчивость нового кабеля к изгибам в несколько раз выше, чем у европейских аналогов.

Как отметил генеральный директор предприятия Андрей Лобанов, производственно-технологическая база завода позволяет изготавливать широкую линейку таких изделий с разными конструктивными исполнениями.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

При этом серия отличается маслобензостойкостью и широким температурным диапазоном эксплуатации. Таким образом изделия можно применять в экстремальных условиях, например, на нефтегазохимических предприятиях, в том числе за полярным кругом.

Сегодня предприятие проводит комплексные испытания кабеля и готовится к началу производства.