Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» в ходе работы в зоне СВО

Фото: Минобороны РФ

В процессе выполнения работ в зоне проведения спецоперации на Украине министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ во вторник, 17 января.

— Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» в ходе работы в зоне проведения специальной военной операции, — говорится в сообщении.

Во время инспекции министр заслушал доклады по текущей обстановке спецоперации и о ходе выполнения боевых задач. Особое внимание было уделено организации обеспечения войск и созданию условий для безопасного размещения личного состава. По окончании мероприятия Шойгу поблагодарил военных за выполненную работу, передает Telegram-канал «Минобороны России».

До этого Сергей Шойгу заявил, что на сегодняшний день главная задача Минобороны — принятие мер для качественного обновления Вооруженных сил России и повышения ее боевых возможностей. По его словам, для реализации плана необходимо выполнить несколько условий.