Американский певец Си Джей Харрис скончался в 31 год

Фото: YouTube / American Idol

Американский музыкальный исполнитель, участник конкурса American Idol Си Джей Харрис ушел из жизни в возрасте 31 года. Об этом сообщил портал E! News.

— Си Джей Харрис, принимавший участие в конкурсе вокалистов в 2014 году, умер 15 января в Джаспере, штат Алабама. Информацию подтвердил коронер округа Уокер. Ему был 31 год, — говорится в сообщении.

По информации издания, кончина исполнителя была вызвана естественными причинами. На теле Харриса не обнаружили следов насильственной смерти. На данный момент специалисты уточняют детали и обстоятельства ухода певца из жизни.

Си Джей Харрис многим был известен, как участник музыкального конкурса American Idol. Впервые он выступил в нем в 2010 году. После этого принял участие в прослушивании в шоу The X-Factor и The Voice, но успеха не получил.

Новая попытка Харриса попасть в American Idol состоялась в 2014 году. Ему удалось выйти в полуфинал и занять шестое место. Наибольшую известность исполнителю принесли каверы на треки «Allman Brothers Band Soulshine» и «Can't You See The Marshall Tucker Band».

После участия в конкурсе певец продолжил музыкальную карьеру. В 2019 году он выпустил свой дебютный сингл с песней «In Love».