Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Американский певец Си Джей Харрис скончался в 31 год

Александр Афонин
В мире
Американский певец Си Джей Харрис скончался в 31 год
Фото: YouTube / American Idol

Американский музыкальный исполнитель, участник конкурса American Idol Си Джей Харрис ушел из жизни в возрасте 31 года. Об этом сообщил портал E! News.

— Си Джей Харрис, принимавший участие в конкурсе вокалистов в 2014 году, умер 15 января в Джаспере, штат Алабама. Информацию подтвердил коронер округа Уокер. Ему был 31 год, — говорится в сообщении.

По информации издания, кончина исполнителя была вызвана естественными причинами. На теле Харриса не обнаружили следов насильственной смерти. На данный момент специалисты уточняют детали и обстоятельства ухода певца из жизни.

Си Джей Харрис многим был известен, как участник музыкального конкурса American Idol. Впервые он выступил в нем в 2010 году. После этого принял участие в прослушивании в шоу The X-Factor и The Voice, но успеха не получил.

Новая попытка Харриса попасть в American Idol состоялась в 2014 году. Ему удалось выйти в полуфинал и занять шестое место. Наибольшую известность исполнителю принесли каверы на треки «Allman Brothers Band Soulshine» и «Can't You See The Marshall Tucker Band».

После участия в конкурсе певец продолжил музыкальную карьеру. В 2019 году он выпустил свой дебютный сингл с песней «In Love».

Смерть США Певцы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нужен ли Родине Смерш

Елена Самышина
Елена Самышина

Центр города стал еще прекраснее

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Покатушки на кресте» не сошли с рук Ильичу из Little Big

Валерий Танаев
Валерий Танаев

Поездов станет больше

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погода переменчива, жизнь тоже

Роман Гусаров
Роман Гусаров

Будем летать лучше прежнего

Все мнения
О проекте