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Диетолог Гридина пояснила, как лучше хранить ягоды

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Гридина пояснила, как лучше хранить ягоды
Фото: Unsplash

Как заморозка и сушка влияют на полезность фруктов и ягод, рассказала диетолог Наталия Гридина.

Она отметила, что в обоих случаях теряется часть полезных свойств. Так, при заморозке уменьшается концентрация витамина С примерно на 10–15 процентов. Но при сушке процент сокращения витамина С выше — около 50 процентов.

Таким образом, предпочтительнее замораживать ягоды, а не сушить.

Диетолог добавила, что шоковая заморозка никак не ухудшает качество витаминов и микроэлементов, которые содержатся во фруктах и в ягодах, передает Life.ru.

Ранее диетолог Елена Соломатина посоветовала есть на завтрак каши. В них можно добавить ягоды, сухофрукты, орехи, передает «Царьград».

До этого «Вечерняя Москва» узнала, какие ягоды, фрукты и овощи лучше всего подходят для заморозки.

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