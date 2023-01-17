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Приметы и советы

Названы города, в которых выпало больше всего снега за новогодние праздники

Ирина Игнатенко
Общество
Названы города, в которых выпало больше всего снега за новогодние праздники
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Нынешняя зима во многих регионах России выдалась богатой на снег. Эксперты проанализировали, как менялась высота снежного покрова в мегаполисах в начале 2023 года.

В первую тройку городов по количеству выпавших за январские праздники снежных осадков вошли Уфа, Самара и Омск. Самые большие сугробы образовались в Казани — около 56 сантиметров. Также большие сугробы были зафиксированы в Уфе, Нижнем Новгороде. В южных городах снега выпало немного. Так, например, высота сугробов в Ростове-на-Дону составила всего два сантиметра.

Первым от снежных куч избавился Воронеж: благодаря оттепели и кратковременным дождям за январские праздники растаяло 14 сантиметров снега, передает Life.ru.

Ранее сообщалось, что аномально теплая погода в Сочи может спровоцировать раннее цветение магнолии. По словам экспертов, раннее цветение представляет опасность для этих цветов, передает ФАН.

В предстоящий четверг, 19 января, температура воздуха в городе будет намного выше климатической нормы, что позволит практически побить температурный рекорд. Об этом «Вечерней Москве» рассказала ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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