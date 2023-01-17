Диетолог Пегова рассказала о пользе и вреде меда

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Мед хоть и полезен, но рекомендован далеко не всем. О пользе и вреде этого продукта рассказала диетолог Евгения Пегова.

— Хотя в меде содержится незначительное количество витаминов, он полезен благодаря различным минеральным веществам, микроэлементам, кислотам и органическим соединениям, — рассказала она в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Мед содержит в себе фруктозу, это дает человеку заряд энергии, а также поддерживают работу мозга.

Полезным свойством меда является смягчение приступа кашля. Также этот продукт положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.

При этом врачи не рекомендуют употреблять мед аллергикам, людям с язвенной болезнью, а также с заболеваниями поджелудочной железы. Беременным лучше посоветоваться со своим лечащим врачом.

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