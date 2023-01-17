Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Производителей йогуртов предупредили о риске дефицита загустителей

Лейла Алиева

Сюжет: 

Еда
Общество
Производителей йогуртов предупредили о риске дефицита загустителей
Фото: Pixabay

Российским производителям йогуртов грозит риск нехватки модифицированных крахмалов, использующихся в качестве загустителя. Об этом во вторник, 17 января, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники среди производителей молочных продуктов.

В связи с санкциями прекратились поставки ингредиентов из европейских стран, в свою очередь внутреннее производство сдерживает нехватка сырья.

По словам источника, в недостатке будет кукурузный крахмал, который используется при изготовлении пудингов и йогуртов. Заменить европейское сырье будет сложно, так как в стране подобных крахмалов недостаточно, заключил осведомленный источник.

Другие производители более оптимистичны в данной ситуации и считают, что большую часть завозных продуктов можно заменить, например, на сухое молоко, передает «Коммерсант».

В конце декабря прошлого года стало известно, что в России закончились запасы чипсов популярного американского бренда Pringles. Какие западные бренды и продукты еще могут исчезнуть из российских магазинов — в материале «Вечерней Москвы».

Производство Россия Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нужен ли Родине Смерш

Елена Самышина
Елена Самышина

Центр города стал еще прекраснее

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Покатушки на кресте» не сошли с рук Ильичу из Little Big

Валерий Танаев
Валерий Танаев

Поездов станет больше

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погода переменчива, жизнь тоже

Роман Гусаров
Роман Гусаров

Будем летать лучше прежнего

Все мнения
О проекте