Производителей йогуртов предупредили о риске дефицита загустителей

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Российским производителям йогуртов грозит риск нехватки модифицированных крахмалов, использующихся в качестве загустителя. Об этом во вторник, 17 января, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники среди производителей молочных продуктов.

В связи с санкциями прекратились поставки ингредиентов из европейских стран, в свою очередь внутреннее производство сдерживает нехватка сырья.

По словам источника, в недостатке будет кукурузный крахмал, который используется при изготовлении пудингов и йогуртов. Заменить европейское сырье будет сложно, так как в стране подобных крахмалов недостаточно, заключил осведомленный источник.

Другие производители более оптимистичны в данной ситуации и считают, что большую часть завозных продуктов можно заменить, например, на сухое молоко, передает «Коммерсант».

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