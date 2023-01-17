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Александр Козлов: При ремонте инженерных систем столицы применяются отечественные материалы

Араз Салехов
Город
Александр Козлов: При ремонте инженерных систем столицы применяются отечественные материалы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Инженерные системы столицы ремонтируют и обновляют с помощью отечественных технологий и материалов. Об этом во вторник, 17 января, сообщил депутат Мосгордумы Александр Козлов.

— Только за прошлый год в Москве отремонтировали свыше 730 вентиляционных шахт, которые обеспечивают работу коммуникационных коллекторов. Были приведены в порядок системы вентиляционных шахт на Кутузовском и Ленинском проспектах, Волоколамском шоссе и других городских магистралях, — рассказал он.

Парламентарий уточнил, что необходимость в использовании отечественных технологий и материалов появилась в связи с рядом санкций по многим производственным сферам. Однако такие ограничения западных стран позволили увеличить темпы ремонта в полтора раза, цитирует Козлова агентство городских новостей «Москва».

До этого вице-спикер столичного парламента Степан Орлов заявил, что не меньше 300 новых вагонов отечественного производства появится в 2023 году в московском метро. Это демонстрирует большие возможности импортозамещения. По словам Орлова, еще с 2020 года обновление парка вагонов для подземки ведется только за счет отечественной техники.

Мосгордума импортозамещение Москва
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