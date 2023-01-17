Пушилин заявил о полной зачистке высоток в Марьинке

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Вооруженные Силы России достигли весомых успехов в Марьинке, на данный момент все высотки в городе зачищены и находятся под контролем российской армии. Об этом во вторник, 17 января, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

— Есть определенные успехи — и достаточно весомые — в населенном пункте Марьинка. Все высотки уже зачищены и контролируются нашими подразделениями. Здесь мы видим и днем, и ночью работу наших военнослужащих, метр за метром зачищают территорию и освобождают населенный пункт, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Пушилина, власти республики рассчитывают на переход Марьинки под полный контроль уже в ближайшее время.

Врио главы ДНР добавил, что в Соледаре, в свою очередь, продолжается дозачистка. На данный момент российские войска взяли под контроль станцию Соль.

До этого в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что российские военнослужащие завершили полное освобождение города Соледар.

«Вечерняя Москва» разбиралась, чем именно Соледар был важен Украине, что ждет ВСУ в районе этого города и куда теперь направятся российские войска.