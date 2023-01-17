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В России выявили 4042 новых случая коронавируса за сутки

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 4042 новых случая коронавируса за сутки
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 4042 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 17 января, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

Кроме того, за указанный период официально подтвердили 45 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием. Также 877 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом.

В России выявили 4042 новых случая коронавируса за сутки Фото: стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 4933 пациента, отмечается на портале.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве», какие опасные болезни широко распространены в России. По его словам, в данный момент в России широко распространены грипп, коронавирус и различные ОРВИ. Однако есть и другие заболевания, о которых говорят реже, но при этом они тоже представляют угрозу.

Также Болибок в беседе с «ВМ» рассказал, что «взрывного» распространения нового варианта коронавирусной инфекции «кракен» в России ожидать не стоит. По его словам, в связи с тем, что россияне часто сталкиваются с разными вариантами COVID-19, клеточный иммунитет в их организме поддерживается на довольно высоком уровне.

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