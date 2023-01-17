В России выявили 4042 новых случая коронавируса за сутки
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За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 4042 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 17 января, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».
Кроме того, за указанный период официально подтвердили 45 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием. Также 877 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом.
После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 4933 пациента, отмечается на портале.
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве», какие опасные болезни широко распространены в России. По его словам, в данный момент в России широко распространены грипп, коронавирус и различные ОРВИ. Однако есть и другие заболевания, о которых говорят реже, но при этом они тоже представляют угрозу.
Также Болибок в беседе с «ВМ» рассказал, что «взрывного» распространения нового варианта коронавирусной инфекции «кракен» в России ожидать не стоит. По его словам, в связи с тем, что россияне часто сталкиваются с разными вариантами COVID-19, клеточный иммунитет в их организме поддерживается на довольно высоком уровне.