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Автобусные остановки изменят расположение у станции метро «Тульская»

Александр Афонин
Город
Автобусные остановки изменят расположение у станции метро «Тульская»
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Москва, метро Тульская Карта всех событий

Некоторые автобусные остановки у станции столичного метрополитена «Тульская» изменят свое расположение с 21 января. Об этом во вторник, 17 января, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, остановка, расположенная у «Тульской», будет перемещена ближе ко входу в подземку. Пункт «Даниловский рынок» перенесется на Люсиновскую улицу, где будут останавливаться автобусы м95, 965 и с910.

Помимо этого, будут внесены корректировки в маршрут автобуса с799 при движении в сторону Серпуховского Вала. С 21 января после проезда метро «Тульская» он будет заезжать к остановке «Даниловский рынок» на Люсиновской улице.

Автобусные остановки изменят расположение у станции метро «Тульская» Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

— Благодаря этому сократится время в пути для пассажиров, — говорится в сообщении.

Помимо этого, с 21 января временно изменят расписание движения поездов на Рижском и Курском направлениях МЦД-2. Данная мера необходима для строительства ТПУ «Рижская», на которой в период работ будут переключать путь «на Подольск» к новой платформе.

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