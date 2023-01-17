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Стала известна дата похорон Джины Лоллобриджиды
Итальянскую актрису Джину Лоллобриджиду похоронят в четверг, 19 января. Об этом сообщает издание ANSA.
Похороны начнутся в 12:30 в церкви Санта-Мария-ин-Монтесанто на Народной площади в Риме.
Лоллобриджида ушла из жизни в возрасте 95 лет накануне, 16 января.
Особую известность актриса получилась после ролей в фильмах «Фанфан-Тюльпан» режиссера Кристиана-Жака и «Собор Парижской Богоматери» Жана Деланнуа. За вклад в кинематограф Лоллобриджида получила в 2018 году именную звезду на Аллее славы Голливуда.
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