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Иммунолог Болибок сообщил о росте числа случаев заражения 2–3 вирусами одновременно

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Иммунолог Болибок сообщил о росте числа случаев заражения 2–3 вирусами одновременно
Фото: depositphotos

Клеточный иммунитет, который сохраняется какое-то время после вакцинации и контактов с больными коронавирусом, защищает от тяжелого течения штамма «кракен». Об этом сообщил врач-иммунолог Владимир Болибок.

— «Кракен» — это сочетание двух вариантов «омикрона», которые уже были в России в предыдущих вспышках. В какой-то степени клеточный иммунитет и перекрестный против него будет, — пояснил он в комментарии НСН.

По словам эксперта, это существенно снизит количество госпитализаций и летальных исходов. Он также рассказал, что в этом году россияне начали чаще заболевать сразу двумя или тремя вирусами одновременно, что вызывает тяжелое течение болезни и повышает вероятность осложнений.

Болибок подчеркнул, что на сегодняшний день в России циркулирует порядка 60 вирусов, которые активно «атакуют» человека. В свою очередь врач-инфекционист Евгений Тимаков добавил, что вакцинация остается одним из наиболее эффективных способов формирования иммунитета к коронавирусной инфекции, передает Nation news.

За прошедшие сутки на территории России подтвердили 4042 новых случая коронавируса, передает РИАМО.

На территории России выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса «кракен». Что это за штамм, чем он опасен, как от него защититься? Ответ на эти и другие вопросы — в материале «Вечерней Москвы».

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