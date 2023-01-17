Шольц подтвердил назначение Писториуса на пост министра обороны Германии

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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил назначение соратника по Социал-демократической партии и главы МВД Нижней Саксонии Бориса Писториуса на пост министра обороны ФРГ.

— Я рад, что новым министром обороны станет выдающийся политик Борис Писториус, — написал Шольц в Twitter.

Он также добавил, что 62-летний политик является той фигурой, в которой на сегодняшний день нуждается бундесвер. Канцлер подчеркнул, что Писториус имеет богатый политический опыт, а также обладает необходимыми компетенциями для этого поста и должным уровнем напористости.

До этого стало известно, что экс-глава немецкого Минобороны Кристина Ламбрехт попросила Шольца об отставке. Она приняла данное решение на добровольной основе после критики в ее адрес из-за состояния материально-технической базы вооруженных сил страны.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что уход главы Минобороны Германии со своего поста не будет иметь никаких политических последствий для страны.