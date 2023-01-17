Офис президента Украины принял отставку Арестовича

Фото: Youtube / Alexey Arestovych

Офис президента Украины Владимира Зеленского принял отставку Алексея Арестовича с поста внештатного советника. Об этом во вторник, 17 января, сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

— Офис президента отправил Арестовича в отставку с поста внештатного советника, — приводит сообщение местных СМИ РИА Новости.

17 января Арестович написал заявление об увольнении. Свое решение он объяснил тем, что хочет «показать пример цивилизованного поведения».

Причиной увольнения стала ситуация с обрушением жилого дома в Днепропетровске. По словам Арестовича, упавшую на жилой девятиэтажный дом в Днепре ракету сбила украинская система ПВО.

Сбитый снаряд взорвался после падения на подъезд здания. После этого Арестович подвергся критике со стороны украинской общественности.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко объявил о начале сбора подписей за увольнение Арестовича. Он отметил, что официальный Киев должен заявить, что высказывания чиновника не демонстрируют позицию правительства.