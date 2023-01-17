На Украине признались в неспособности остановить непобедимое оружие России

Фото: Минобороны РФ

Украинские системы ПВО практически ничего не могут сделать с российскими ракетами, которые в любой момент способны уничтожить центры принятия решений на Украине. Об этом во вторник, 17 января, заявил экс-советник украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин.

— Оказывается, их (российские ракеты — прим. «ВМ») не сбивают. Вообще сбить их нельзя, — сказал он.

Эксперт объяснил, что удары по Киеву доказали превосходство российских ракет. Теперь понятно, что Россия всегда может уничтожить основные узлы веток власти и даже администрацию самого украинского президента, сказал Соскин на своем YouTube-канале.

До этого генеральный директор компании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко сообщил, что в энергетической системе Украины наблюдается огромный дефицит генерации. По его данным, причина дефицита заключается в недавних обстрелах со стороны России.

До этого Соскин заявил, что власти Украины начали «метаться» из-за отказа США массово поставлять ВСУ танки Abrams и тактические ракетные комплексы ATACMS, без них ситуация будет складываться в пользу России. «Тяжелейшие решения» еще предстоят, отметил он.