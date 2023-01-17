Путин назвал 2022 год очень сложным для России

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Несмотря на то, что 2022 год оказался очень сложным для России, страна смогла преодолеть все трудности. Об этом во вторник, 17 января, сообщил президент РФ Владимир Путин.

— Вот смотрите, 2022 год был для нас очень сложным, и нам удалось пройти через те экономические риски, которые возникли в значительной степени неожиданно, — сказал глава государства.

Россия преодолела все риски, а правительство в настоящее время уже примерно понимает, чего стоит ожидать от 2023 года, передает слова Путина официальный сайт Кремля.

17 января Путин провел совещание по экономическим вопросам. Самое важное из высказываний президента России — в материале «Вечерней Москвы».

До этого в Росстате сообщили, что в 2022 году продовольственные товары вместе с алкоголем подорожали в России на 14,91 процента при годовой инфляции в 11,94 процента. Традиционно этот показатель считается итоговой инфляцией за прошедший год.

В Минтруде сообщили, что свыше 40 выплат, пособий и компенсаций проиндексируют в России с 1 февраля на 11,9 процента. Так, размер материнского капитала на первого ребенка составит почти 587 тысяч рублей, что на 62,7 тысячи больше, чем в прошлом году.