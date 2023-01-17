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Приметы и советы

США продлили освобождение сельхозтоваров из-под санкций против России

Евгений Жуков
В мире
США продлили освобождение сельхозтоваров из-под санкций против России
Фото: shutterstock

США продлили освобождение из-под антироссийских санкций продукции сельскохозяйственного и медицинского назначения. Об этом во вторник, 17 января, сообщили в американском Минфине.

Отмечается, что лицензия 6С распространяется на транзакции, связанные с производством, продажей, передачей и транспортировкой сельскохозяйственной продукции, оборудования, медикаментов, медицинских приборов с запчастями и обновлениями программного обеспечения.

В списке отдельно упомянуты средства профилактики, диагностирования и лечения COVID-19, а также клинические испытания и иные медицинские исследования. Данный вид лицензии полностью заменяет лицензию 6B, которая была выпущена в июле прошлого года, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении ЕС ввести десятый пакет санкций в отношении России.

Десятый пакет санкций от ЕС будет готов к концу февраля. В него, по данным агентства Reuters, планируется включить ограничения на российский ядерный сектор, запрет на ряд СМИ, а также отключение большей части банков от SWIFT.

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