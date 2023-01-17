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Приметы и советы

Немецкая энергокомпания Wintershall Dea уйдет из России

Евгений Жуков
Экономика
Немецкая энергокомпания Wintershall Dea уйдет из России
Фото: DPA/TASS

Немецкая энергетическая компания Wintershall Dea приняла решение полностью уйти с рынка России, при этом соблюдая все правовые обязательства. Об этом во вторник, 17 января, сообщили в пресс-службе организации.

— Наблюдательный совет Wintershall Dea одобрил принципиальное решение правления о выходе из России. Как следствие, Wintershall Dea намерена полностью выйти из России в установленном порядке, соблюдая все соответствующие законы и нормативные акты, — говорится в сообщении.

В общей сложности компания ожидает убыток от списания российских активов в размере порядка 5,3 миллиарда евро.

До этого эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему Россия продает нефть со скидкой и существует ли перспектива вернуться к высоким ценам.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия принципиально не станет осуществлять поставки нефти по ценам, которые были установлены странами Запада. Он добавил, что в текущих условиях Москва будет искать новых потребителей нефти.

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