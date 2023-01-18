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Приметы и советы

Народный календарь. Почему не страшно заболеть 21 января

Лала Манушакян
Общество
Народный календарь. Почему не страшно заболеть 21 января
Фото: shutterstock

По наблюдениям наших предков, день 21 января славился метелями, вьюгами и буранами. Поэтому эта дата в народном календаре восточных славян получила название Емельян — накрути буран, Емельяны Перезимники или Василисы зимние.

На Руси этот день считался окончательным прощанием со Святками. Так, люди не работали до обеда, а во второй половине дня брались за дела. Также существует примета, которая гласит: тот, кто на Емельяна заболел, очень быстро поправится.

Приметы погоды:

По ветру определяли погоду: если с юга дует, то летом часто будут грозы;

Окна в доме запотели — к оттепели;

Иней на стогах — к дождливому лету.

Именины отмечают: Евгений, Василиса, Виктор, Владимир, Георгий, Григорий, Дмитрий, Доминик, Емельян, Михаил, Юлиан.

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