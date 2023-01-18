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Премьер-министр Испании заявил о большом числе скрытых соратников Путина в Европе

Егор Провоторов
В мире
Премьер-министр Испании заявил о большом числе скрытых соратников Путина в Европе
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин обладает значительным количеством скрытых сторонников в Европе. Такой информацией во вторник, 17 января, поделился премьер-министр Испании Педро Санчес.

Европейский политик указал, что российский лидер не одинок «в своем реакционном стремлении расколоть мир». По мнению Санчеса, у президента России много соратников в Европе, которые вынуждены скрывать свои симпатии. При этом ранее они якобы приезжали в Россию и хвалили методы Путина.

Глава испанского правительства выразил уверенность, что мировому сообществу следует «бороться с этими гнилыми семенами». Санчес подчеркнул, что оружием против этого могут стать эффективная политика, прозрачность и демократия, пишет ТАСС.

В конце прошлого года Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости и впредь продолжать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он заметил, что продолжит общаться с российским лидером, поскольку хочет застать момент, когда будет возможно выйти из сложной ситуации.

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