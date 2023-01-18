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NYT узнала о поставках Киеву крупнокалиберных снарядов со складов в Израиле

Егор Провоторов
В мире
NYT узнала о поставках Киеву крупнокалиберных снарядов со складов в Израиле
Фото: Unsplash

Соединенные Штаты в 2022 году достигли с Израилем соглашения о поставках Украине 155-мм артиллерийских снарядов с американских складов, расположенных на территории еврейского государства. Об этом во вторник, 17 января, написала газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, сделка предусматривает поставку Киеву 300 тысяч таких боеприпасов, примерно половина из которых сейчас уже переправлена в Европу и, как ожидается, будет доставлена на Украину через Польшу.

Снаряды находились на американских складах, организованных на территории Израиля после Арабо-израильской войны 1973 года для использования американской армией в конфликтах на Ближнем Востоке. NYT пишет, что армия Израиля неоднократно получала доступ к этим запасам вооружений ранее.

Журналисты подчеркнули, что предыдущий кабмин Израиля первоначально выступал против отправки снарядов с американских складов в том числе из-за вероятной негативной реакции со стороны России. При этом после официального запроса со стороны Пентагона теперь уже экс-премьер Израиля Яир Лапид одобрил сделку, чтобы избежать напряженности в отношениях с Вашингтоном, пишет ТАСС.

Накануне посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что сторонам удалось договориться о передаче ВСУ технологий оповещения о ракетах и беспилотниках.

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