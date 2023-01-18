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Ленинский районный суд города Владивостока в среду, 18 января, признал бывшего мэра столицы Приморья Олега Гуменюка виновным в получении взятки в особо крупном размере. Наказание было назначено в виде 16,5 года лишения свободы.

Министерство юстиции России предложило до 1 января 2026 года ввести мораторий на взыскание задолженностей перед банками и микрофинансовыми организациями для жителей новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Украинские солдаты чувствуют себя брошенными, убегают с поля боя и вынуждены иметь дело с местной секретной полицией из-за российского наступления. Таким мнением поделился бывший советник главы Пентагона в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

Известного голливудского актера, звезду фильмов Marvel Джереми Реннера выписали из больницы, где он находился немногим менее трех недель после несчастного случая со снегоуборочной техникой.

Ровно 80 лет назад к югу от Ладожского озера в районе Рабочего поселка № 5 батальон капитана Собакина сомкнулся с батальоном капитана Демидова. Это стало первой встречей войск Ленинградского и Волховского фронтов в ходе наступательной операции «Искра», целью которой был прорыв блокады Ленинграда. По этому случаю Минобороны РФ опубликовало документы о проведении стратегической операции.

Облачная погода с небольшими осадками в виде снега и мокрого снега, а также гололедица и до трех градусов выше нуля ожидают жителей столичного региона в предстоящую среду, 18 января. Таким прогнозом поделились специалисты российского Гидрометцентра.