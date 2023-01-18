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В Вооруженных силах Украины (ВСУ) военные открыто сообщали в радиоэфире о позициях наемников из Польши в Соледаре, что дало возможность наносить по ним точные удары артиллерией. Об этом рассказал советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

— Польша давит на Германию с целью передать Украине танки, и это вызывает у нас большое веселье в контексте реальных отношений между украинцами и поляками, что называется, в поле, — сообщил он.

По его словам, поляков не любят в украинской армии, так как военные из состава сил ВСУ регулярно выставляют наемников из Польши вместо себя на опасные участки боевых действий.

Гагин подытожил, что этот факт также вызывает «веселье» у российской стороны, так как Киев хочет независимости, в то время как Польша планирует «откусить» западную часть страны, передает РИА Новости.

На стороне ВСУ воюют тысячи наемников более чем из десяти стран мира. Часто они являются гражданами государств — членов НАТО. Между тем военный блок всячески отрицает свое присутствие на территории Украины. О роли натовских наемников в украинском конфликте «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Андрей Кошкин.