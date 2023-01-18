Россияне рассказали, с какими проблемами сталкиваются при выходе на работу после новогодних праздников

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Возвращение в рабочий режим после длительного отдыха не всем дается легко. Недосып, лень и апатия — вот что сопровождает сотрудников на старте. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисами «Работа.ру» и «СберЗдоровье».

Больше половины опрошенных (54 процента) отметили, что не испытывают сложностей с возвращением в рабочий режим после праздничных дней. Более 20 процентов сообщили, что на адаптацию им нужно около трех дней, 11 процентов возвращаются в рабочий ритм через неделю.

С недосыпом сотрудники сталкиваются чаще всего — эту причину назвали 32 процента респондентов. Затем идут лень и нежелание работать (27 процентов), а 22 процента мучает апатия. У 17 процентов участников исследования трудности возникают с большим числом рабочих задач, 14 процентов отметили, что им сложно сконцентрироваться на работе, передает Life.ru.

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