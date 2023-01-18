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Сотрудники ГИБДД провели свыше 22 тысяч занятий в московских школах и детсадах в 2022 году

Араз Салехов
Город
Сотрудники ГИБДД провели свыше 22 тысяч занятий в московских школах и детсадах в 2022 году
Фото: Telegram / Госавтоинспекция Москвы

В прошлом году столичные госавтоинспекторы провели свыше 22 тысяч занятий с детьми в школах и детских садах. Об этом в среду, 18 января, сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД.

— За 12 месяцев 2022 года сотрудниками подразделений столичной Госавтоинспекции проведено более 20 тысяч занятий с детьми в школах и свыше двух тысяч в детских садах, — говорится в сообщении.

В течение прошлого года сотрудники ГИБДД организовали свыше тысячи мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, адресованных различным категориям участников дорожного движения. В рамках проекта «Лаборатория безопасности» проведено более 260 обучающих занятий с детьми, сообщает Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы».

Также стало известно, что по итогам прошедшего года количество дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей в столице сократилось на 22,7 процента. По данным ведомства, за прошедшие 12 месяцев произошло 351 ДТП с участием пьяных водителей. В них погибли 58 человек и 472 получили ранения.

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