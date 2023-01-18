Названы возможные причины крушения вертолета под Киевом
Вертолет мог упасть в Броварах Киевской области из-за неисправности техники и нарушения правил безопасности. Об этом в среду, 18 января, сообщили в МВД Украины.
Помимо этого, не исключается вариант, связанный с диверсией, сообщают «Известия».
Инцидент, о котором идет речь, произошел в этот же день в Броварах Киевской области. После падения вертолета на объект социальной инфраструктуры он загорелся.
Изначально правоохранители Броварского района сообщали, что детей среди пострадавших не было. Факт крушения в своем Telegram-канале также подтвердил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. По его словам, на момент трагедии в саду находились дети и сотрудники учреждения.
Позже стало известно, что жертвами трагедии стали 16 человек. Еще 22 человека, 10 из которых — дети, пострадали. На данный момент всех пострадавших госпитализировали.
После удалось выяснить, что на борту вертолета находились глава украинского Министерства внутренних дел Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин. В результате крушения они погибли.