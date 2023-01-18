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Приметы и советы

Названы возможные причины крушения вертолета под Киевом

Араз Салехов
В мире
Названы возможные причины крушения вертолета под Киевом
Фото: Unsplash

Вертолет мог упасть в Броварах Киевской области из-за неисправности техники и нарушения правил безопасности. Об этом в среду, 18 января, сообщили в МВД Украины.

Помимо этого, не исключается вариант, связанный с диверсией, сообщают «Известия».

Инцидент, о котором идет речь, произошел в этот же день в Броварах Киевской области. После падения вертолета на объект социальной инфраструктуры он загорелся.

Изначально правоохранители Броварского района сообщали, что детей среди пострадавших не было. Факт крушения в своем Telegram-канале также подтвердил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. По его словам, на момент трагедии в саду находились дети и сотрудники учреждения.

Позже стало известно, что жертвами трагедии стали 16 человек. Еще 22 человека, 10 из которых — дети, пострадали. На данный момент всех пострадавших госпитализировали.

После удалось выяснить, что на борту вертолета находились глава украинского Министерства внутренних дел Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин. В результате крушения они погибли.

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