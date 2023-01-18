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Замгенсека НАТО призвал нарастить производство оружия для безопасности Киева и альянса

Полина Долганова
В мире
Замгенсека НАТО призвал нарастить производство оружия для безопасности Киева и альянса
Фото: depositphotos

Странам Североатлантического альянса необходимо нарастить производство техники и боеприпасов не только для Киева, но и для собственной обороны. Такое мнение в среду, 18 января, выразил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

— Мы должны значительно расширить нашу промышленность, производящую оружие и боеприпасы, чтобы восполнить наши запасы. Это имеет значение для Украины и для нашей собственной безопасности и обороны, — приводит его слова ТАСС.

До этого журналист Майкл Брендан Догерти в статье для издания National Review выразил мнение, что попытки президента Украины Владимира Зеленского увеличить поставки техники Североатлантического альянса и вовлечь НАТО в конфликт с Российской Федерацией могут закончиться для организации распадом.

Недавно Соединенные Штаты и страны НАТО сообщили о намерении передать в качестве военной помощи Украине новую технику. Какое оружие планируют поставить Киеву, насколько оно опасно и чем ответит российская сторона, «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

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