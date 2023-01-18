«Защитить наших людей»: Путин назвал спецоперацию попыткой закончить войну в Донбассе

Фото: Администрация президента РФ

Начало спецоперации на Украине — это «попытка прекратить войну», которая была развязана в Донбассе в 2014 году. Об этом в среду, 18 января, заявил российский лидер Владимир Путин.

По его словам, с 2014 года в Донбассе ведутся полномасштабные боевые действия с применением тяжелого вооружения.

Действия России в данном случае, отметил президент, нацелены на их прекращение.

— Все, что мы делаем сегодня, в том числе и в ходе специальной военной операции, — это попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей операции. И защитить наших людей, которые на этих территориях проживают, — заявил Путин в ходе встречи с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда. Его слова приводит РИА Новости.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда необходимо судить за развязывание «войны с Россией». Парламентарий уточнил, что подписанные Киевом Минские соглашения были отсрочкой для украинского государства, во время которой они готовились создать угрозу «для безопасности не только жителей Донбасса, но и граждан нашей страны».