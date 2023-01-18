Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Защитить наших людей»: Путин назвал спецоперацию попыткой закончить войну в Донбассе

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
«Защитить наших людей»: Путин назвал спецоперацию попыткой закончить войну в Донбассе
Фото: Администрация президента РФ

Начало спецоперации на Украине — это «попытка прекратить войну», которая была развязана в Донбассе в 2014 году. Об этом в среду, 18 января, заявил российский лидер Владимир Путин.

По его словам, с 2014 года в Донбассе ведутся полномасштабные боевые действия с применением тяжелого вооружения.

Действия России в данном случае, отметил президент, нацелены на их прекращение.

— Все, что мы делаем сегодня, в том числе и в ходе специальной военной операции, — это попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей операции. И защитить наших людей, которые на этих территориях проживают, — заявил Путин в ходе встречи с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда. Его слова приводит РИА Новости.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда необходимо судить за развязывание «войны с Россией». Парламентарий уточнил, что подписанные Киевом Минские соглашения были отсрочкой для украинского государства, во время которой они готовились создать угрозу «для безопасности не только жителей Донбасса, но и граждан нашей страны».

Украина Спецоперации Донбасс Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Костлявая рука снарядного голода

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вот такая дискриминация

Александр Лосото
Александр Лосото

Как просто стать хирургом

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Послушайте, дайте учителю слово

Елена Самышина
Елена Самышина

Центр города стал еще прекраснее

Все мнения
О проекте