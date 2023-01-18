Дептранс Москвы призвал автомобилистов быть внимательными из-за непогоды

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Согласно прогнозам синоптиков, в Москве местами ожидаются сильный ветер и дождь. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 18 января.

— По прогнозам синоптиков, сегодня и до 15:00 завтрашнего дня в некоторых районах Москвы ожидаются сильный ветер и дождь. На дорогах сохранится гололедица, — говорится в сообщении.

В связи с непогодой столичных автомобилистов призвали быть осторожными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, а также не отвлекаться на гаджеты за рулем, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Вечерней Москве», что текущая неделя в городе будет достаточно теплой. По ее словам, атмосферное давление на протяжении всей недели будет понижаться. При этом 19 января может стать самым теплым днем на неделе, а в остальные дни среднесуточные температуры будут довольно ровными.