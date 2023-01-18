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Приметы и советы

Жители Московского региона стали чаще пользоваться картами, чем наличными

Лейла Алиева
Город
Жители Московского региона стали чаще пользоваться картами, чем наличными
Фото: Pexels

Жители Москвы и области в 33 раза чаще оплачивают покупки картой, чем наличными. Об этом в среду, 18 января, сообщили в пресс-службе ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

— Операции по оплате товаров и услуг составляют 32 процента от общего объема операций по картам. В третьем квартале 2022 года жители Московского региона совершили безналичных операций по картам на сумму более 10,3 триллиона рублей: более 7,6 триллиона рублей — москвичи и более 2,6 триллиона рублей — жители Подмосковья, — говорится в сообщении.

Таким образом, по сравнению с 2021 годом объем транзакций в регионе увеличился на 11,2 процента. Причиной популярности безналичной оплаты является развитие сети приема карт.

Так, к 1 октября прошлого года было зарегистрировано свыше 717 тысяч электронных терминалов в организациях торговли, а также около 34 417 банкоматов и свыше 4 тысяч точек снятия наличных в торговых сетях.

Еще 38 банкоматов дополнительно установят в вестибюлях столичной подземки. Таким образом, их количество вырастет в городе до 406 единиц.

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