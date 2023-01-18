«Идешь вразрез с Зеленским»: китайцы назвали причину ухода Арестовича в отставку

Фото: Youtube / Alexey Arestovych

Читатели китайского портала «Гуанча» предложили свои версии, почему экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович подал заявление об отставке.

— Ошибки действительно случаются, в актерском деле все должно следовать сценарию, а не служить правде. Кроме того, хотелось бы спросить, что еще за украинская оппозиция? Разве оппозицию не объявили вне закона и не классифицируют как государственную измену? — написал один из пользователей.

Другой комментатор предположил, что данное решение связано с несоблюдением «сценария» президента Украины Владимира Зеленского. Еще один читатель написал, что глава украинского государства все равно бы уволил Арестовича, поскольку «терпеть не может, когда другие говорят правду».

Он также добавил, что отставка была лишь вопросом времени. Наконец, другой пользователь подчеркнул, что «если идешь вразрез с Зеленским, тебя выкинут».

17 января Арестович написал заявление об увольнении. Свое решение он объяснил тем, что хочет «показать пример цивилизованного поведения».

Причиной увольнения стала ситуация с обрушением жилого дома в Днепропетровске. По словам Арестовича, упавшую на жилой девятиэтажный дом в Днепре ракету сбила украинская система ПВО.