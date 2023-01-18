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Клименко стал врио главы МВД Украины после гибели Монастырского при крушении вертолета

Евгений Белоусов
В мире
Клименко стал врио главы МВД Украины после гибели Монастырского при крушении вертолета
Фото: Zuma\TASS

Правительство Украины назначило главу Национальной полиции Игоря Клименко временно исполняющим обязанности министра внутренних дел страны. Об этом в среду, 18 января, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Правительство назначило Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел — главой Национальной полиции Украины. И возложило на него исполнение обязанностей министра внутренних дел, — цитирует Шмыгаля ТАСС.

Глава украинского МВД Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин погибли 18 января при крушении вертолета в Броварах Киевской области. После падения вертолета на объект социальной инфраструктуры воздушное судно загорелось.

Факт крушения подтвердил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. По его данным, на момент трагедии в саду находились дети и сотрудники учреждения.

Жертвами трагедии стали 16 человек, еще 22 человека, 10 из которых — дети, пострадали. На данный момент всех пострадавших госпитализировали.

СБУ сообщила, что рассматривает три версии падения в Броварах вертолета с руководством МВД Украины. Так, изучается вариант умышленных действий, целью которых была организация падения воздушного судна.

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