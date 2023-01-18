Младшего сержанта арестовали в Москве по делу о дезертирстве из зоны СВО

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В Москве 235-й гарнизонный военный суд арестовал младшего сержанта по обвинению в дезертирстве из зоны боевых действий в ЛНР. Об этом в среду, 18 января, сообщила пресс-секретарь суда Алена Плигина.

Обвиняемого Евгения Кравченко заключили под стражу до 27 февраля за дезертирство. Наказание за подобное преступление — до 15 лет лишения свободы.

В свою очередь адвокат обвиняемого Евгений Савескул рассказал, что Кравченко и другие фигуранты были мобилизованы из Калининградской области и сначала находились в учебной части в Воронежской области, после чего в декабре командование отправило их на территорию Луганской народной республики на боевую позицию.

По данным адвоката, обвиняемый вместе с другими фигурантами «спонтанно приняли решение поехать в Подольск, смысл был в том, чтоб ближе к Москве и подальше от зоны специальной военной операции».

Добравшись на попутках и такси в Подмосковье, молодые люди сдали четыре автомата и столько же пулеметов Калашникова в местный отдел полиции.

Савескул отметил, что других фигурантов дела отправили под надзор командира войсковой части в подмосковном военном городке, а самого Кравченко следствие считает организатором побега, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что военнослужащего, которые самовольно ушел из воинской части с оружием, ликвидировали в Липецкой области. При этом администрация региона не стала уточнять обстоятельства произошедшего.