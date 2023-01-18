Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Россия отказалась платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН

Евгений Белоусов
В мире
Россия отказалась платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН
Фото: twitter/RussiaUN

Россия не будет платить взнос за 2022 год в Европейскую экономическую комиссию ООН. Соответствующее распоряжение подписал в среду, 18 января, российский премьер-министр Михаил Мишустин.

— Принять предложения МИД России, согласованные с Минфином России, не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2022 год, — говорится в документе.

Накануне президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект о денонсации конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев отметил, что денонсация Конвенций Совета Европы никак не отразится на правах граждан России. Политик отметил, что права и свободы граждан никак от этого не страдают, ведь их защищают более строгие нормы российского законодательства.

Группа по делам Совета Европы при российском посольстве во Франции заявила, что Россия выходит из конвенции об уголовной ответственности за коррупцию по причине незаконных действий Совета Европы.

ООН Россия Михаил Мишустин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Костлявая рука снарядного голода

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вот такая дискриминация

Александр Лосото
Александр Лосото

Как просто стать хирургом

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Послушайте, дайте учителю слово

Елена Самышина
Елена Самышина

Центр города стал еще прекраснее

Все мнения
О проекте