Россия отказалась платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН

Фото: twitter/RussiaUN

Россия не будет платить взнос за 2022 год в Европейскую экономическую комиссию ООН. Соответствующее распоряжение подписал в среду, 18 января, российский премьер-министр Михаил Мишустин.

— Принять предложения МИД России, согласованные с Минфином России, не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2022 год, — говорится в документе.

Накануне президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект о денонсации конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев отметил, что денонсация Конвенций Совета Европы никак не отразится на правах граждан России. Политик отметил, что права и свободы граждан никак от этого не страдают, ведь их защищают более строгие нормы российского законодательства.

Группа по делам Совета Европы при российском посольстве во Франции заявила, что Россия выходит из конвенции об уголовной ответственности за коррупцию по причине незаконных действий Совета Европы.