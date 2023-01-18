Москвичей призвали быть предельно внимательными из-за ледяного дождя

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Ледяной дождь накроет город в ближайшие часы и продлится до утра 19 января. Об этом в среду, 18 января, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными на улице, при управлении автомобилем строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Москве до 15:00 четверга, 19 января, возможен сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Горожан также призвали не укрываться под деревьями и не парковать возле них автомобили.

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что текущая неделя в городе будет достаточно теплой, а один из дней даже может практически побить температурный рекорд.

До утра пятницы, 20 января, в Москве и области продлен «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение действует до 11:00, а причиной этого является гололедица. Горожан также предупредили об опасности из-за сильного ветра до 15:00 19 января.